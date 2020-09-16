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Долар і євро синхронно злетіли вгору, в НБУ озвучили свіжі дані: чого чекати від курсу валют

Курс валют в Україні 16 вересня здивує черговим подорожчанням долара і євро.

Про це йдеться в новому прогнозі від Нацбанку.

Днями долар піднявся вище 28 гривень, пробивши психологічну позначку. Зараз же "зелені" продовжують потроху дорожчати. У середу, 16 вересня, 1 Долар можна буде купити за 28,05 гривень.

Євро подорожчає більш істотно. У середу за 1 Євро потрібно буде заплатити 33,34 гривні, в той час як днем раніше його продавали за 33,24 гривні.

Зарплати в Україні зростуть на 30%, у Мінфіні озвучили терміни: кому чекати надбавку

У Мінфіні знайшли гроші на підвищення зарплати українським вчителям.



За словами глави Міносвіти, у вересні зарплати педагогів зросли на 5,8%. Але це не остаточне підвищення, так як в наступному році оклади педагогів істотно зростуть.

Він зазначив, що в бюджеті на 2021 рік заклали збільшення на 30% зарплат вчителів.

Різні надбавки і доплати у вчителів віднімати не планують. Підвищення зарплат відбудеться за рахунок збільшення фонду оплати праці.

Українців ошелешили новим рішенням щодо штрафів, цифри зміняться: "подвійна сума…»

Українці повинні будуть передавати інформацію про всі споживчі кредити хоча б в одне бюро Кредитних Історій

Верховна Рада прийняла рішення про обмеження суми штрафів за непогашені мікрокредити. Відповідно до прийнятого у другому читанні законопроекту буде розширено перелік кредитних договорів, на які поширюється дія Закону "Про споживче кредитування".

Так, тепер під дію Закону потраплятимуть:

кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;

кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати (на даний момент - 5000 гривень), встановленої на день укладення кредитного договору.

Крім цього, закон передбачає обмеження загальної суми штрафу, який споживач повинен заплатити, якщо він не виконає зобов'язання за договором про позику, загальний розмір якого не перевищує одну мінімальну зарплату



Уряд пішов у відставку слідом за прем'єр-Міністрів: спливли гучні подробиці

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе несподівано оголосив, що йде у відставку.

Своє рішення політик пояснив погіршенням здоров'я.

Не минуло й кількох тижнів, як слідом за Сіндзо Абе у відставку пішов уряд, який був сформований при ньому.

Відзначимо, що в Японії вже підшукали заміну Сіндзо Абе - ним може стати Есіхіде Суга.

"Сьогодні парламент Японії повинен затвердити нового прем'єр-міністра замість покинув цей пост Сіндзо Абе. Політик оголосив про свій відхід 28 серпня. Абе вперше зайняв посаду глави держави в 2006 році і пробув на ньому найдовше за всю історію сучасної Японії", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Нагадавши, Олімпіада скасовується: в Японії зробили екстрену заяву, що чекає гри

Як повідомляла Politeka, cамолет з прем'єр-міністром на борту потрапив у вогняну НП

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