Топ-новости, которые вы могли упустить

Доллар и евро синхронно взлетели вверх, в НБУ озвучили свежие данные: чего ждать от курса валют

Курс валют в Украине 16 сентября удивит очередным подорожанием доллара и евро.

Об этом говорится в новом прогнозе от Нацбанка.

На днях доллар поднялся выше 28 гривен, пробив психологическую отметку. Сейчас же «зеленые» продолжают понемногу дорожать. В среду, 16 сентября, 1 доллар можно будет купить за 28,05 гривен.

Евро подорожает более существенно. В среду за 1 евро нужно будет заплатить 33,34 гривны, в то время как днем раньше его продавали за 33,24 гривны.

Зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку

В Минфине нашли деньги на повышение зарплаты украинским учителям.



По словам главы Минобразования, в сентябре зарплаты педагогов выросли на 5,8%. Но это не окончательное повышение, так как в следующем году оклады педагогов существенно вырастут.

Он отметил, что в бюджете на 2021 год заложили увеличение на 30% зарплат учителей.

Различные надбавки и доплаты у учителей отнимать не планируют. Повышение зарплат произойдет за счет увеличения фонда оплаты труда.

Украинцев ошарашили новым решением по штрафам, цифры изменятся: «двойная сумма…»

Украинцы должны будут передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй

Верховная Рада приняла решение об ограничении суммы штрафов за непогашенные микрокредиты. В соответствии с принятым во втором чтении законопроектом будет расширен перечень кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании".

Так, теперь под действие закона будут попадать:

кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы (на данный момент - 5000 гривен), установленной на день заключения кредитного договора.

Помимо этого, закон предполагает ограничение общей суммы штрафа, который потребитель должен заплатить, если он не выполнит обязательства по договору о займе, общий размер которого не превышает одну минимальную зарплату



Правительство ушло в отставку вслед за премьер-министров: вcплыли громкие подробности

Как известно, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ неожиданно объявил, что уходит в отставку.

Свое решение политик объяснил ухудшением здоровья.

Не прошло и нескольких недель, как вслед за Синдзо Абэ в отставку ушло правительство, которое было сформировано при нем.

Отметим, что в Японии уже подыскали замену Синдзо Абэ - им может стать Есихидэ Суга.

"Сегодня парламент Японии должен утвердить нового премьер-министра вместо покинувшего этот пост Синдзо Абэ. Политик объявил о своём уходе 28 августа. Абэ впервые занял должность главы государства в 2006 году и пробыл на нём дольше всех за всю историю современной Японии", - говорится в сообщении СМИ.

Напомним, Олимпиада отменяется: в Японии сделали экстренное заявление, что ждет Игры

Как сообщала Politeka, cамолет с премьер-министром на борту угодил в огненное ЧП

Также Politeka писала, что император Японии отрекся от престола, наступила эра Рэйва