Доллар и евро синхронно взлетели вверх, в НБУ озвучили свежие данные: чего ждать от курса валют
Курс валют в Украине 16 сентября удивит очередным подорожанием доллара и евро.
Об этом говорится в новом прогнозе от Нацбанка.
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На днях доллар поднялся выше 28 гривен, пробив психологическую отметку. Сейчас же «зеленые» продолжают понемногу дорожать. В среду, 16 сентября, 1 доллар можно будет купить за 28,05 гривен.
Евро подорожает более существенно. В среду за 1 евро нужно будет заплатить 33,34 гривны, в то время как днем раньше его продавали за 33,24 гривны.
Зарплаты в Украине вырастут на 30%, в Минфине озвучили сроки: кому ждать прибавку
В Минфине нашли деньги на повышение зарплаты украинским учителям.
По словам главы Минобразования, в сентябре зарплаты педагогов выросли на 5,8%. Но это не окончательное повышение, так как в следующем году оклады педагогов существенно вырастут.
Он отметил, что в бюджете на 2021 год заложили увеличение на 30% зарплат учителей.
Различные надбавки и доплаты у учителей отнимать не планируют. Повышение зарплат произойдет за счет увеличения фонда оплаты труда.
Украинцев ошарашили новым решением по штрафам, цифры изменятся: «двойная сумма…»
Украинцы должны будут передавать информацию о всех потребительских кредитах хотя бы в одно бюро кредитных историй
Верховная Рада приняла решение об ограничении суммы штрафов за непогашенные микрокредиты. В соответствии с принятым во втором чтении законопроектом будет расширен перечень кредитных договоров, на которые распространяется действие закона "О потребительском кредитовании".
Так, теперь под действие закона будут попадать:
- кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;
- кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы (на данный момент - 5000 гривен), установленной на день заключения кредитного договора.
Помимо этого, закон предполагает ограничение общей суммы штрафа, который потребитель должен заплатить, если он не выполнит обязательства по договору о займе, общий размер которого не превышает одну минимальную зарплату
Правительство ушло в отставку вслед за премьер-министров: вcплыли громкие подробности
Как известно, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ неожиданно объявил, что уходит в отставку.
Свое решение политик объяснил ухудшением здоровья.
Не прошло и нескольких недель, как вслед за Синдзо Абэ в отставку ушло правительство, которое было сформировано при нем.
Отметим, что в Японии уже подыскали замену Синдзо Абэ - им может стать Есихидэ Суга.
"Сегодня парламент Японии должен утвердить нового премьер-министра вместо покинувшего этот пост Синдзо Абэ. Политик объявил о своём уходе 28 августа. Абэ впервые занял должность главы государства в 2006 году и пробыл на нём дольше всех за всю историю современной Японии", - говорится в сообщении СМИ.
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Как сообщала Politeka, cамолет с премьер-министром на борту угодил в огненное ЧП
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