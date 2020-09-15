Тепер в Україну найближчі три роки точно не пустять

Колишня солістка популярного російського гурту «Срібло» Ольга Серябкіна запалила в окупованому Криму у відвертому вбранні

Співачка поділилася кадрами зі свого виступу в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках можна побачити, як зірка виступає на сцені перед своїми шанувальниками. Вона вигинається в різні боки, виконуючи свої пісні. Для виступу Серябкіна вибрала вельми оригінальний наряд. На ній чорне міні-плаття, зроблене з безлічі великих паєток у вигляді зірочок.

"Сімферополь, спасибі! Було нереально круто", - підписала кадри співачка.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Нереально красива як завжди на висоті", "неймовірна", "яка ж ти нереальна красуня", "Оля, ти така красива. Неможливо очей відірвати", "та вже, тепер на територію України найближчим три роки точно не пустять", "у Олі ноги шикарні", "Оля, ну ти ваще розійшлася", "ніжки - шедевр. фігура-вогонь", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Серябкіна спокусила соковитими формами в купальнику.

Цього разу відома красуня постала в чорному купальнику на одному зі знімків фан-групи.

Артистка продемонструвала ідеальну форму грудей, трохи виставившись з води на пірсі.

Купальник тримався на завязочках, що додало образу якоїсь грайливості. Завершили образ артистки різні прикраси.

Мокре волосся Ольги блищало на сонці. Погляд зірки був млосним, а губи прочинені.

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