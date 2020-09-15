Теперь в Украину в ближайшие три года точно не пустят

Бывшая солистка популярной российской группы «Серебро» Ольга Серябкина зажгла в оккупированном Крыму в откровенном наряде

Певица поделилась кадрами со своего выступления в Симферополь в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимках можно увидеть, как звезда выступает на сцене перед своими поклонниками. Она выгибается в разные стороны, исполняя свои песни. Для выступления Серябкина выбрала весьма оригинальный наряд. На ней черное мини-платье, сделанное из множества крупных пайеток в виде звездочек.

«Симферополь, спасибо! Было нереально круто», - подписала кадры певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Нереально красивая как всегда на высоте», «Невероятная», «Какая же ты нереальная красотка», «Оля, ты такая красивая. Невозможно глаз оторвать», «Да уж, теперь на территорию Украины в ближайшее три года точно не пустят», «У Оли ноги шикарные», «Оля, ну ты ваще разошлась», «ножки - шедевр. фигура – огонь», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Серябкина соблазнила сочными формами в купальнике .

В этот раз известная красотка предстала в черном купальнике на одном из снимков фан-группы.

Артистка продемонстрировала идеальную форму груди, немного выставившись из воды на пирсе.

Купальник держался на завязочках, что придало образу некой игривости. Завершили образ артистки различные украшения.

Мокрые волосы Ольги блестели на солнце. Взгляд звезды был томным, а губы приоткрыты.

Напомним, мокрая экс-солистка «Серебро» пленила своими вкусными объемами в бикини.

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