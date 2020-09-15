Топ-модель Белла Хадід спантеличила мережу знімком з кругленьким животиком

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram.

Як відомо, старша сестра Белли модель Джиджи вагітна. Белла вирішила підіграти сестрі, встала поруч з нею і вип'ятила вперед свій живіт. Обидві дівчини стояли на траві, підставивши обличчя сонцю. Варто відзначити, що вийшло у Хадід дуже правдоподібно. Багато шанувальників і правда повірили, що вона теж чекає дитину, поки не прочитали підпис до фото.

"11 червня 2020 року. Дві булочки в духовці. Моя від мого бургера і Джиджи від @zayn. Я так чертовськи люблю вас обох - не можу перестати», - підписала зворушливий знімок модель.

Всього за дві години пост моделі зібрав понад 2,3 млн лайків. У коментарях відписалися десятки знаменитостей.

"Боже мій, я міг би доглядати за двома немовлятами", " нічого немає сильніше любові сестер!", "Це так мило", "Я так люблю вас, милашки", "Белла, ти мало не влаштувала мені серцевий напад, мені потрібно лягти зараз", "це наймиліше фото, яке я коли-небудь бачив", "відчуваю любов", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Белла Хадід одна з найпопулярніших моделей сучасності. При цьому, вона часто дозволяє собі з'являтися на фото в неохайному і смішному вигляді.

Нагадаємо, що Белла Хадід спустила штани і без сорому посвітила трусиками на вулиці: "Ось це вид!".

Як повідомляла Politeka, струнка Белла Хадід в зухвалому образі розставила ноги до непристойності:"Чертовськи приголомшлива".

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