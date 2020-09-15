Топ-модель Белла Хадид озадачила сеть снимком с округлившимся животиком

Как сообщает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм.

Как известно, старшая сестра Беллы модель Джиджи беременна. Белла решила подыграть сестре, встала рядом с ней и выпятила вперед свой живот. Обе девушки стояли на траве, подставив лицо солнцу. Стоит отметить, что получилось у Хадид очень правдоподобно. Многие поклонники и правда поверили, что она тоже ждет ребенка, пока не прочитали подпись к фото.

«11 июня 2020 года. Две булочки в духовке. Моя от моего бургера и Джиджи от @zayn. Я так чертовски люблю вас обоих - не могу перестать», - подписала трогательный снимок модель.

Всего за два часа пост модели собрал более 2,3 млн лайков. В комментариях отписались десятки знаменитостей.

«Боже мой, я мог бы присматривать за двумя младенцами», «Ничего нет сильнее любви сестер!», «Это так мило», «Я так люблю вас, милашки», «Белла, ты чуть не устроил мне сердечный приступ, мне нужно лечь сейчас», «Это самое милое фото, которое я когда-либо видел», «Чувствую любовь», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Белла Хадид одна из самых популярных моделей современности. При этом, она часто позволяет себе появляться на фото в неряшливом и смешном виде.

Напомним, что Белла Хадид спустила брюки и без стыда посветила трусиками на улице: "Вот это вид!".

Как сообщала Politeka, стройная Белла Хадид в дерзком образе расставила ноги до неприличия: "Чертовски потрясающая".

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