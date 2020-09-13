Топ-модель Белла Хадід поділилася порцією незвичайних знімків
Як повідомляє Politeka.net, всесвітньовідома модель і одна з найкрасивіших дівчат планети Белла Хадід не забуває радувати своїх шанувальників на карантині. Супермодель раз у раз виставляє пости з минулого відпочинку, з дитинства, з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі з самоізоляції.
Цього разу вона показала на своїй сторінці в мережі Instagram парочку кумедних знімків, які були зроблені на бекстейджі.
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Супремодель Белла Хадід легко перевтілюється перед об'єктивами камер і на подіумі. Та й у повсякденному житті доводить, що вміє підібрати незвичайні образи, які ідеально підкреслюють її красу.
Цього разу Белла позувала біля дзеркала за лаштунками модного показу, а у відображенні можна розглянути її вбрання: білу майку і шкіряні чорні штани. Свій образ вона доповнила золотими прикрасами: масивним ланцюжком, круглими кліпсами і браслетом. Для зухвалого лука вона обрала макіяж в нюдових тонах і незвичайну зачіску: зібране на потилиці волосся з гладким чубчиком.
Щоб зробити фото більш відвертими, модель присіла розставивши ноги.
Користувачі мережі по достоїнству оцінили її фото, засипавши дівчину всілякими компліментами.
"Чому ти такий гарячий", "твої ноги такі ідеальні", " Королева речей 🤩", "справжня королева", " Ти такий чертовски милий 😌 ", "Мені подобається, наскільки ви активні", "Буквально приголомшлива Белла", " ми любимо бути такими вільними, королева🥺 🤩".
Нагадавши, спекотна Белла Хадід засвітила найапетитніші місця в зухвалому вбранні.
Також Politeka повідомляла, що мокра Белла Хадід побешкетувала на камеру, гарячі кадри.