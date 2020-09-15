Відома українська співачка Настя Каменських блиснула фігуркою в золотій сукні

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Настя опублікувала фото, на якому постала в неймовірно розкішному образі.

Артистка була дуже засмаглою. Схоже на те, що її спеціально обробили автозагаром. На голові у неї був пишний хвіст, а сама вона була одягнена в золоту сукню, схожу на обгортку від шоколадки. Варто відзначити, що й сама Настя виглядала як шоколадка.

"Мій графік завжди дуже насичений і дуже часто ненормований. Я впевнена, що багато хто з вас такі ж - працюють, піклуються про рідних і близьких, вчаться і розвиваються 24/7. І в такому темпі кожній дівчинці хочеться завжди виглядати свіжо і красиво, - ніби тільки зробила макіяж», - зазначила співачка, розповівши, якою косметикою користується.

За дві години пост зірки зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Богиня", "Наша трудяга", "яка жінка", "Тигриця", "Ах яка жінка", "Ну куди ще крутіше! Настя - ти "золото"!", "спекотна", "навіщо ти загорнулася в фантик з-під цукерки, мила?!", "У мене просто немає слів від такої краси!", "Клеопатра, та й годі...))", "Гарне плаття! Прикольне. Як з фольги! Незвично!» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що розкута Каменських здивувала сміливим образом в червоному халатику:"Настя, ти вогонь".

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