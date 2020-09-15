33-річна українська співачка Настя Каменських розбурхала публіку новим фото
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала після ранкового тренування.
Так, зірка показала спокусливу фіруру в короткому чорному топі і такого ж кольору велосипедках. На колінах у дівчини були спеціальні захисні пов'язки.
"Ранок як цей😍 😌", - підписала фото Каменських.
Артистка витончено вигнула стегна, піднявши руку до чола. Примітно, що зірка продемонструвала обличчя без косметики, показавши свою натуральну красу. Волосся дівчина стягнула в пучок.
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Настя розташувалася на тлі стрімкої скелі в променях сонця заради цього знімка.
Користувачі щедро нагородили співачку компліментами в коментарях, а також за лічені хвилини встигли поставити тисячі лайків.
"Розумниця краса)"
"Найкраща 😍 😍 😘 💞 💖 "
"Промінчик наш😍"
"Дуже красиво"
Раніше ми повідомляли, Каменських приголомшила новим образом в блузі тигрового забарвлення і шовкових штанях з поясом-стрічкою. Настя постала в томній позі, закривши очі і доторкнувшись тильною стороною долоні до чола. Волосся вона зібрала назад і підкреслила лук червоно-помаранчевою помадою.
Дівчина позувала в кімнаті з мінімум меблів на тлі темної стіни.
"Понеділок в самому розпалі! 🚀 Відчуваю, для всіх нас цей тиждень буде супер продуктивним, цікавим і наповненим найприємнішими емоціями! 😍", - підписала фото співачка.
Нагадаємо, як Каменських побачила сміливим образом у червоному халатику: "Настя, Ти вогонь".
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