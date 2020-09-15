33-річна українська співачка Настя Каменських розбурхала публіку новим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала після ранкового тренування.

Так, зірка показала спокусливу фіруру в короткому чорному топі і такого ж кольору велосипедках. На колінах у дівчини були спеціальні захисні пов'язки.

"Ранок як цей😍 😌", - підписала фото Каменських.

Артистка витончено вигнула стегна, піднявши руку до чола. Примітно, що зірка продемонструвала обличчя без косметики, показавши свою натуральну красу. Волосся дівчина стягнула в пучок.

Настя розташувалася на тлі стрімкої скелі в променях сонця заради цього знімка.

Користувачі щедро нагородили співачку компліментами в коментарях, а також за лічені хвилини встигли поставити тисячі лайків.

"Розумниця краса)"

"Найкраща 😍 😍 😘 💞 💖 "

"Промінчик наш😍"

"Дуже красиво"

Раніше ми повідомляли, Каменських приголомшила новим образом в блузі тигрового забарвлення і шовкових штанях з поясом-стрічкою. Настя постала в томній позі, закривши очі і доторкнувшись тильною стороною долоні до чола. Волосся вона зібрала назад і підкреслила лук червоно-помаранчевою помадою.

Дівчина позувала в кімнаті з мінімум меблів на тлі темної стіни.

"Понеділок в самому розпалі! 🚀 Відчуваю, для всіх нас цей тиждень буде супер продуктивним, цікавим і наповненим найприємнішими емоціями! 😍", - підписала фото співачка.

Нагадаємо, як Каменських побачила сміливим образом у червоному халатику: "Настя, Ти вогонь".

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