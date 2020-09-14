Відома українська співачка Настя Каменських похвалилася яскравим образом і заінтригувала новим проектом

Як пише Politeka.net, виконавиця опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фотографію, на якій застигла в дуже експресивній позі. Вона виставила одну ногу вперед і злегка відхилила тіло назад, закрила очі і приклала руку до голови зовнішньою стороною кисті.

Для такого фото Настя Каменських вбралася в блузку тигрового забарвлення, яку задерла з одного боку, а також шовкові штани з поясом. Волосся зірка зібрала в пишну зачіску ззаду.

"Понеділок у самому розпалі! 🚀 Відчуваю, для всіх нас цей тиждень буде супер продуктивним, цікавим і наповненим найприємнішими емоціями! 😍 А я ще з квітня чекаю, коли зможу здивувати вас треками з мого нового альбому Ecléctica!",- зазначила співачка в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Каменських і залишили багато приємних коментарів:

"Дуже красива 🌷"; "сексі Настя"; " Ура Ура ура ❤️❤️❤️ це буде вибух🔥 🔥 🔥 😍"; " ви така впевнена в собі! Я захоплююся вами!"; "Не віритися що залишилося зовсім небагато"; "Ну муза і все 🔥❤️👏"; "Настя, мене ревнує до тебе моя дружина, але я відчайдушний, тому ставлю лайк".

Нагадаємо, як Каменських побачила сміливим образом у червоному халатику: "Настя, Ти вогонь".

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