Американська світська левиця Кім Кардашьян сіла на підлогу в пікантному вбранні

Зірка численних реаліті-шоу поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новому фото Кім сидить прямо на підлозі і фотографує себе зі спалахом в дзеркалі. На ній досить оригінальне вбрання у вигляді чорного шкіряного комбінезона з короткими шортами. Глибоке декольте так і приковує увагу до пишних грудей красуні. Доповнюють образ діви високі сірі чоботи і крихітна чорна сумочка.

Кім залишила своє розкішне волосся розпущеним і підкреслила свої спекотні риси обличчя макіяжем в темних тонах.

Шанувальники знаменитої красуні були у нестямі від радості, побачивши її в такому образі. Фото Кім тут же отримало безліч лайків і коментарів.

Раніше ми писали, що Кім вразила шанувальників несподіваним фото.

На фан акаунтах знаменитості можна помітити досить багато фото, зроблені під час примірки одягу, відпочинку вдома або ж просто випадкові фото.

На одному з таких кадрів Кім позувала в темно-сірому спортивному костюмі, що складається з простих штанів на гумці і коротенького топа без лямок. Поруч з Кім валялася її взуття-ботильйони на тонкій шпильці і бежевий плащ. При цьому сама знаменитість спокійно сиділа і попивала коктейль зі склянки.

Нагадавши, Кім Кардашьян похвалилася засмаглими формами в тоненькому топі:"навіть так солодка".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в "невидимій" білизні розвалилася на ніжних пелюстках.

Також Politeka писала, що напівроздягнена Кім Кардашьян розляглася на капоті, подражнивши солодкими принадами.