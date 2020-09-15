Популярна українська співачка Наталія Могилевська похвалилася прикрасою значного розміру
Зірка опублікувала нове фото у своєму Instagram, передає Politeka.net.
На знімку Могилевська продемонструвала оригінальну прикрасу з великим, явно штучним каменем.
"Діаманти-найкращі друзі дівчат! Якби у мене такого розміру був діамант, я б побудувала величезну школу мистецтв. А ви? Дорогі мої, вчора була відпустка-сьогодні вже концерт. Цілую вас, бережіть себе», - підписала кадр Могилевська.
На фото вона позує в атласній помаранчевій сукні з приспущеними бретельками. Зірка фотографує себе з невеликої відстані, тому весь її наряд розглянути не вдається. Яскравим макіяжем Могилевська підкреслила свої і без того виразні очі.
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Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.
"Ви дуже красива і прекрасна!«, "Як шкода, що у вас такого діаманта немає», «принадність», «Кращі друзі дівчат-це хореографи. Ось Дікусар каже в інтерв'ю, що його серце вільне і що йому подобаються такі жінки, як Джей Ло, які вміють танцювати. Про те, що сваха перша чарка, але і перша палиця, я в курсі«, " а у Вас хіба немає діамантів?! Дивно прямо", " шалено красивий, неповторний, ви кращий",- пишуть люди.
Нагадавши, задоволена Могилевська проміняла Яму на відразу двох " лисих«, яскраві кадри:»Якщо там Наташа, то...".
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