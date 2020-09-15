У Мінфіні знайшли гроші на підвищення зарплати українським вчителям

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "1+1".

За його словами, у вересні зарплати педагогів зросли на 5,8%. Але це не остаточне підвищення, так як в наступному році оклади педагогів істотно зростуть.

«У бюджеті ми разом з Мінфіном заклали збільшення на 30% на наступний рік зарплати вчителя», - зазначив чиновник.

Різні надбавки і доплати у вчителів віднімати не планують. Підвищення зарплат відбудеться за рахунок збільшення фонду оплати праці. Таким чином, вже з 2021 року зарплати вчителів зростуть на третину. Втім, бюджет ще має затвердити Верховна Рада.

Крім надбавок до окладів, у Міносвіти планують закупити обладнання для організації дистанційного навчання. На закупівлі обладнання планують виділити близько 1 млрд гривень. Ці гроші будуть виділені в рамках програми з протидії китайському вірусу.

Раніше ми писали, що, за прогнозами економічних експертів, зарплати українців будуть поступово зростати. Наприклад, за підсумками 2020 року виплати збільшаться на 5,5%, хоч ВВП України і постраждав через пандемію і карантин.

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