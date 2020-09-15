Прожитковий мінімум і мінімальну зарплату запропонували зробити вище

У Кабміні повідомили про суми в зареєстрованому у Верховній Раді законопроєкті № 4000. Так, Наступного року прожитковий мінімум пропонують підвищити до 2189 грн з 1 січня, 2294 грн - з 1 липня, і 2393 грн - з 1 грудня, пишуть Українські Новини

Зокрема, у 2021 році підвищити прожитковий мінімум хочуть для соціальних і демографічних груп населення: 

  • діти до шести років - з 1 січня до 1921 грн, з 1 липня до 2013 грн, з 1 грудня до 2100 грн;
  • діти від шести до 18 років - 2395 грн (січень), з 2510 грн (липень), 2618 грн (грудень);
  • працездатні особи-2270 грн (січень), 2379 грн (липень), 2481 грн (грудень);
  • особи, які втратили працездатність - 1769 грн (січень), 1854 грн (липень), 1934 грн (грудень).

Варто відзначити, що в проєкті держбюджету на майбутній рік включено зростання мінімальної зарплати з 1 січня – 6000 грн, в погодинному розмірі – 36,11 грн, а з 1 липня – 6500 грн і 39,12 гривні відповідно.

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Нагадаємо, глава Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що вже з 1 січня 2021 року планується підвищити зарплати тим вчителям, оплата праці яких здійснюється за єдиною тарифною сіткою.

Тобто, протягом року їх зарплати повинні зрости в середньому на 30%.

Наприклад, ставка зарплати вчителя вищої категорії складе 6461 грн.

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Раніше повідомлялося, що експерт Олег Пендзин проаналізував проєкт Державного бюджету України на 2021 рік.

За оцінкою економіста, гроші для підняття мінімальної зарплати в бюджеті є. На ці цілі  закладено 47 мільярдів гривень.

Нагадавши, українцям повідомили про високі зарплати і найпотрібніші професії восени

Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа

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