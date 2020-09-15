Українці повинні будуть передавати інформацію про всі споживчі кредити хоча б в одне бюро кредитних історій

Верховна Рада прийняла рішення про обмеження суми штрафів за непогашені мікрокредити. Відповідно до прийнятого у другому читанні законопроекту буде розширено перелік кредитних договорів, на які поширюється дія закону "Про споживче кредитування".

Так, тепер під дію закону потраплятимуть:

кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;

кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати (на даний момент - 5000 гривень), встановленої на день укладення кредитного договору.

Крім цього, закон передбачає обмеження загальної суми штрафу, який споживач повинен заплатити, якщо він не виконає зобов'язання за договором про позику, загальний розмір якого не перевищує одну мінімальну зарплату. Штраф становитиме подвійну суму, отриману споживачем за таким договором.

Також буде встановлено, що клієнт повинен обов'язково давати згоду на передачу інформації щодо цього кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій для отримання кредиту.

У свою чергу, установа, що видає кредит, буде зобов'язана передавати інформацію за всіма споживчими кредитами хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включено до єдиного реєстру бюро кредитних історій.

Термін внесення кредитним бюро отриманих даних клієнта буде скорочений з семи до трьох днів.

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