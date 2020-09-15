Експерт розповів, що чекати українцям після зниження ВВП

Глава департаменту макроекономічних досліджень інвестиційної групи ICU Сергій Ніколайчук провів онлайн-презентацію макроекономічних прогнозів. Стало відомо, що буде з рівнем ВВП і як це відіб'ється на зарплатах українців.

Так, за підсумками цього року рівень ВВП знизиться на 5,7%, при цьому зарплати населення збільшаться на 5,5%, пише Мінфін.

Як зазначив Ніколайчук, ВВП України відновлюється через швидкий вихід з карантину. В результаті ICU поліпшили прогнози, що стосуються макроекономіки.

Підкреслимо, що раніше в компанії очікували падіння ВВП більш ніж на 6%.

Експерт повідомив, що зростання ВВП у третьому кварталі 2020 року обумовлене збільшенням споживання. При цьому прогнозується, що рівень приватних інвестицій повернеться до докарантинних показникам тільки у 2022 році.

Інфляція з початку поточного року буде такою ж - нижче цільового для НБУ показника 5% +/- 1%. Ослаблення гривні й підвищення мінімальної зарплати призведе до швидкого зростання цін - до 5,3%, а у 2021 - до 6,5%.

Ніколайчук також додав, що в липні зарплати стали нижче тільки на 0,5%, ніж на початку року. Крім того, кількість вакансій на сайтах повернулося до докарантинного рівня.

За прогнозами експерта, реальні зарплати стануть більше в цьому році на 5,5%, а у 2021 - на 8,4%. Однак, для порівнювання, у 2019 році реальні зарплати підвищили до 9,9%.

Відзначимо, у 2021 році в Кабміні очікують зростання ВВП - на 4,6%, споживчої інфляції - на 7,3%, а середня зарплата складе 13,6 тис. Грн.

Нагадаємо, середня зарплата в липні склала 9837 гривень. Таким чином, розмір виплати впав на 1360 гривень, якщо порівнювати його з червнем 2020 року (11197 гривень).

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