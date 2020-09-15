Дуже схожа на тата

Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач похвалився своєю підрослою дочкою в її день народження

15 вересня дочка гумориста Ліза відзначає свій день народження. З цього приводу батьки вирішили влаштувати для дівчинки сімейне свято. Ткач поділився відповідним знімком у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото Ткач і його дружина зворушливо обіймають маленьку Лізу. Дівчинка позує з милою посмішкою на обличчі в чорній сукні з оригінальною прикрасою. При цьому на обличчі шестирічної красуні можна помітити легкий макіяж і блискітки.

"З днем народження, мала))) любимо тебе, наше сонечко)", - зворушливо підписав фото щасливий батько.

Його шанувальники не змогли пройти повз цю публікацію.

"Вітаю ваше сонечко) бажаю всього самого самого найкращого!", "Ми теж від чистого серця вітаємо", "з днем народження ) нехай росте здорова і радує батьків", "з днем народження вашу красуню. Мамина радість, татова гордість. Рости здоровою красивою і щасливою квіточку", "з днем народження нашу зірочку! Щасливого дитинства і здійснення мрій", "копія тато", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач здивував знімком з після прийняття водних процедур.

"Кожен раз перед сценою приймаю купіль", - повідомив актор у підписі до знімка.

На підтвердження своїх слів, Ткач з'явився на кадрі в халаті і рушником замотаним на голові, чим знатно повеселив своїх шанувальників.

Нагадаємо, розпарений Ткач з "Квартал 95" в одному халаті вразив зовнішнім виглядом: "Аладдін вже не той".

Як повідомляла Politeka, щасливого Юрія Ткача з "Квартал 95" застали під пологовим будинком, фото сімейства.

Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" спантеличив дивною витівкою на знімальному майданчику: "Вже стаканюру лупонув".