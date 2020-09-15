42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася пишними формами в спокусливій сукні

Як повідомляє Politeka.net, серія фотографій з'явилася у зірки в Instagram. Анфіса є однією з членів журі проекту "Модель XL".

На одному з ефірів вона постала в неймовірно розкішній сукні червоного кольору. Анфіса стояла біля стінки, показуючи свій образ в повний зріст. Щільна тканина, схожа на латекс або шкіру, обтягнула видатні форми зірки, зробивши акцент на округлих стегнах.

"Ну ось і закінчилися зйомки шоу "Модель XL". Переможниця обрана, призи вручені, шампанське відкрито! Це був неймовірно важкий вибір і дуже крутий сезон. Я заздрю вам, що скоро ви це все побачите», - написала Анфіса під фото, запитавши, чи сподобався шанувальникам її фінальний образ.

За годину пост телеведучої зібрав понад 2,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ко-ро-ле-ва!", "Нарешті!", "Ви-карколомна, запаморочлива. Завжди захоплююся Вами", "Шикарна", "неймовірно красива", "який там XL???? Стройняшка S", "крутий лук. Готовий до нескінченності роздягати", " Анфіса, ви прекрасні!", "Витвір мистецтва", " дуже красиво, червоний колір вам до лиця!» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила самими "смачними" місцями у відвертому вбранні.

Як повідомляла Politeka, Анфіса Чехова блиснула сміливим декольте і змусила собою милуватися: "лялечка".

Також Politeka писала, що розкішна Чехова забралася в ліжко заради жарких кадрів без одягу:"Вкусняшка для чоловіка".