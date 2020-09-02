Анфіса Чехова звела шанувальників з розуму пишними формами в розкішній сукні

Відома російська телеведуча поділилася новими фото в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімках Чехова позує в гримерці в розкішній вечірній сукні глибокого блакитного кольору. Наряд з відкритими плечима і глибоким декольте дозволяє ведучій продемонструвати свої пишні груди і тонку талію. Особливої "перчинки" сукні додає високий розріз на спідниці, який Чехова вміло використовує, кокетливо показуючи свою струнку ніжку.

"Ой, щось буде... скоро", - підписала кадри ведуча.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Яка ви красива! Дуже жіночна і приємна", "просто шикарна", "гармата взагалі!", "Спекотна жінка", "як дівчина з кролика Роджера", "Русалочка. Як богиня любові", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Чехова опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в довгій сукні золотистого кольору, вигідно підкреслили всі її апетитні округлості.

Анфіса, будучи ведучою шоу "Модель XL", позувала на сцені поруч з колегою, стилістом і гуру моди, Миколою Овечкіним. Знаменитість млосно розсілася на стільці, вип'ятивши пишні груди і спокусливо піднявши ніжку, поклавши руку партнеру на коліно. Сам Овечкін при цьому обійняв Чехову за талію.

Нагадавши, томна Чехова обтягнула бюст золотом і притулилася до відомого красунчика: "наявність чоловіка збільшує...".

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