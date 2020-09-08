Відома російська ведуча Анфіса Чехова показала себе в ліжку в розкішній червоній білизні

Зірка поділилася новими відвертими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Чехова позує в ліжку, демонструючи свої пишні форми в спокусливій нижній білизні. Червоний комплект з мереживною обробкою ідеально відтіняє шкіру красуні і дозволяє їй підкреслити свою соковиту груди. Чехова щосили насолоджується собою серед ковдр і подушок, радуючи шанувальників млосними позами і щасливим виразом обличчя.

"Давненько у мене на сторінці не було фото в білизні. Але мені б хотілося похвалитися не нижньою, а постільною білизною... тільки подивіться який колір, який тонкий, ледве видний, візерунок", - поділилася своїми емоціями ведуча.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост, завалюючи зірку компліментами.

"Анфіса! А ви не хочете заміж ще раз вийти?", "Здається мені чи ні груди з роками менше стала?", "Ну вже оголеною потрібно обов'язково", "А навіщо подушкою прикриватися якщо красива фігура?", "Як ти прекрасна!", "Чудова білизна. Шикарна дівчина", "можна і без білизни? А що тут такого?", "Красива і нижня білизна і постільна ви Анфіса карколомні", "красиві груди! Все пропорційно, гармонійно!", "Хороша)... Смакота для чоловіка", - пишуть люди.

Нагадавши, фігуриста Чехова грайливо задерла ніжку на сіннику: "а там Шуфутинський...".

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