Російська шоувумен і телеведуча Анфіса Чехова зачарувала новим образом світської леді

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, на яких зображена в ресторані. Красуня вбралася в яскраво-червоний картатий піджак, який зробив сильний акцент на зоні декольте, хоча і не засвітив занадто багато чого. На зірці можна також помітити чорні колготки і туфлі на високих шпильках. Образ довершила червона помада, розкішна кучерява зачіска і мініатюрний клатч.

На одних кадрах Анфіса Чехова позує біля ліфта, а на інших постала з келихом шампанського в руках. "Мій перший ковток Світського життя після пандемії☺️ ковток тривав хвилин 15 - ть 🤦 🏻 ♀ ️ і далі побігла працювати", - поділилася телеведуча.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом Анфіси Чехової і залишили багато позитивних відгуків в коментарях:

"Дуже стильно🔥 👍"; "як завжди, красиво елегантно сексуально"; "стала ще молодшою👌 🔥, як так🤗, року вам тільки на користь❤"; "Лялечка"; "неначе дві різні людини-зараз і та Анфіса з Сексу у Великому Місті!"; "Пандемія вам на користь пішла👍 🏻!🙂 🌺 "; "Чарівна жінка👌".

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