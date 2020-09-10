30-річна російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розбурхала розкішним видом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відеозвернення, в якому розповіла про свої плани і похвалилася ідеальною зовнішністю. Яна постала перед камерою з ідеальним макіяжем і красивою зачіскою. Вона позувала на камеру і насолоджувалася своєю красою.

"Сьогодні мене чекає такий жаркий вечір четверга. Ви навіть не уявляєте. Спробую знімати для вас побільше сторіс, не забувати. Але погода в Москві, звичайно, не радує. Дощ цілий день. А я така красива, кучерява", - розповіла Кошкіна, грайливо посміхаючись.

Шанувальники так і не дізналися, чим буде займатися Кошкіна, але продовжили стежити за її сторіс.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна похвалилася розкішним образом в красивій чорній сукні з глибоким декольте. Пишні форми моделі так і норовили вирватися назовні. Зверху Кошкіна накинула хутряну шубку.

Як відомо, ряд російських ЗМІ приписує коміку Гаріку Харламову роман з Кошкіною. Відзначається, що після розлучення з Христиною Асмус, він нібито засвітився з молодою зіркою на вечірці на честь дня народження дружини Павла Волі Ляйсан Утяшевої. Самі зірки роман заперечують.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила формами, зігнувшись в занадто короткій сукні:"Максимально натягнула".

А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна в строгому костюмі вивалила свої принади напоказ:"яка лисинка".

Також Politeka повідомляла, що Яна Кошкіна ошелешила змінами зовнішності:"як у Майкла Джексона".