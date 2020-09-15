Зірка популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко здивувала зухвалими витівками перед камерою

22-річна українська актриса порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових кадрах юна красуня позує перед камерою, млосно поправляючи зачесане назад волосся. На її обличчі можна помітити акуратний макіяж з великою кількістю хайлайтера, завдяки якому її шкіра так і сяє на сонці. Дівчина безтурботно кривляється на камеру, підспівуючи зарубіжній пісні.

У якийсь момент вона вирішує висунути язик, продемонструвавши не найдостойніший рух.

Шанувальники актриси тут же почали коментувати її новий пост.

"Той момент коли це виглядає чудово", "ти звичайно людина хороша, і всім подобаєшся, але краще б цей тип відео зник. Не потрібно робити відео ніби ти крашиха, небезпечна дівчинка і тд.", "Ммм, вульгарно, але ти мабуть так і хотіла", "Ну що сказати, шикардосная", "Ліза, ти богиня", "як можна бути такою ідеальною?",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Василенко вирішила показати, що знаходиться в прекрасній формі. Для цього вона вибрала стильний образ зі світлих джинсів і трьох різних топів. Так, на першому знімку актриса позує сидячи біля вікна. Її топ більше нагадує білу хустку з темним візерунком, зав'язану на спині Лізи.

На другому фото зірка млосно сперлася на балконні двері і злегка розстебнула джинси. На цей раз на ній повністю білий топ, що відкриває її плечі, талію і плоский живіт.

Нагадавши, Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Як повідомляла Politeka, зірка "Школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом.

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