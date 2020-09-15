Звезда популярного сериала «Школа» Елизавета Василенко удивила дерзкими выходками перед камерой

22-летняя украинская актриса порадовала поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах юная красотка позирует перед камерой, томно поправляя зачесанные назад волосы. На ее лице можно заметить аккуратный макияж с большим количеством хайлайтера, благодаря которому ее кожа так и сияет на солнце. Девушка беспечно кривляется на камеру, подпевая зарубежной песне.

В какой-то момент она решает высунуть язык, продемонстрировав не самое пристойное движение.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать ее новый пост.

«Тот момент когда это выглядит великолепно», «Ты конечно человек хороший, и всем нравишься, но лучше бы этот тип видео исчез. Не нужно делать видео будто ты крашиха, опасная девочка и тд.», «Ммм, пошло, но ты видимо так и хотела», «Ну что сказать, шикардосная», «Лиза, ты богиня» «Как можно быть такой идеальной?», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Василенко решила показать, что находится в прекрасной форме. Для этого она выбрала стильный образ из светлых джинсов и трех разных топов. Так, на первом снимке актриса позирует сидя возле окна. Ее топ больше напоминает белый платок с темным узором, завязанный на спине Лизы.

На втором фото звезда томно облокотилась на балконную дверь и слегка расстегнула джинсы. На этот раз на ней полностью белый топ, открывающий ее плечи, талию и плоский живот.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

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