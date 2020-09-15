Відома російська актриса Христина Асмус блиснула фігуркою в образі школярки

Як повідомляє Politeka.net, архівний знімок з'явився в Instagram на одній з фан-сторінок. На фото Христина в оточенні інших дівчат гордо крокувала коридором. На ній була одягнена міні-спідниця в клітку, біла сорочка, зав'язана на вузлик і гольфи. Виглядала актриса дуже спокусливо. Втім, як і дівчата, які її оточували .

Як виявилося, образ школярки Христина приміряла для зйомок у кліпі Єгора Кріда. У цьому ж кліпі знявся також хлопець Ольги Бузової, блогер Дава. Цікаво, що незважаючи на вік актриси співак порахував, що Христина досить гарна, щоб грати 16-річну дівчину.

Раніше ми писали, що Христина Асмус порадувала шанувальників фотографіями зі зйомок нового шоу «Золото Геленджика». Як відомо, Христині довелося на місяць виїхати з дому, щоб взяти участь у зйомках в якості ведучої. На фото-анонсі актриса постала в міні-сукні з металу золотого кольору.

"Це були божевільні, але космічно круті зйомки!!! Нескінченна любов, вдячність і ніжні обійми всім!!!",- зазначила актриса.

Відомо, що в процесі зйомок Асмус безліч разів змінювала образ. Вона приміряла різні екстравагантні вбрання і перуки. В один зі знімальних днів на актрису наділи червону перуку.

Нагадаємо, що Асмус несподівано заговорила про свою біду, актриса в розпачі: "Молю! Допоможіть!".

Як повідомляла Politeka, Асмус хльостко пожартувала над розлученням з важко хворим Харламовим:"Переборщили".

Також Politeka писала, що Асмус в ролі акробатки розбурхала мережу, Харламов після такого кусає лікті: "Ого! Ось де таланти зариті".