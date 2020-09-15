Відома російська актриса Христина Асмус знову здивувала своїх фанатів

Про це передає Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, в одному зі своїх повідомлень, вона поскаржилася на те, що зірвала голос і попросила у фоловерів ради, що їй робити.

"Молю!!!! Допоможіть!!!! 🙏 🏻 ❗ ️ Голосу немає взагалі!! 😭 🥴 Боляче навіть шепотіти. Пекельно зірвала на щоденних репетиціях в театрі. А завтра важлива зйомка, де немає можливості переозвучити 😱 поради, лайфхаки, особисті історії, коментарі в стилі " а попа хде?", ну або просто лайки-вітаються)))💋", - написала вона.

Фанати не залишилися глухими до прохання актриси і почали давати їй різноманітні поради. Так, один з них запропонував Асмус зробити подарунок своєму коханому чоловікові, купивши собі нижню білизну. Христина не залишилася в боргу і відповіла, що вже зробила такий подарунок.

"Я вже зробила подарунок-розлучуся з ним", – написала вона.

Шанувальникам не сподобався такий безсердечний по відношенню до хворого Гаріка Харламову відповідь зірки. Зокрема, один з них написав коротко і виразно: "Переборщили".

Politeka писала, що здоров'я російського актора і шоумена Гаріка Харламова, який нещодавно розлучився з актрисою Христиною Асмус, різко погіршилося.

"У Гаріка Харламова виявили ковид..."- йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що це сталося в «самий останній момент», через що зйомки гумористичного шоу Comedy Club в Барвисі довелося скасувати. Сам актор поки ситуацію не коментував.

Історія із зараженням Гаріка Харламова китайським вірусом отримала продовження. Відповідну публікацію зірка Comedy Club опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram. Так, Гарік Харламов, який зараз розлучається з Христиною Асмус, всіляко жартує і натякає, що Китайський вірус, на жаль, не обійшов стороною його сім'ю.

Як відомо, раніше представник російської зірки підтвердив, що Харламов серйозно захворів, але тест на вірус виявився негативним. Більш того, у резидента Comedy Club є симптоми застуди і висока температура.

"Ізоляційна творчість, карусель різних кінцівок на одну тему. 8 день як ніяк)", - йдеться в підписі до публікації Харламова.

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