Христина Асмус продемонструвала шанувальникам свою спортивну форму і попросила про допомогу
Знаменита російська актриса, яка цього літа оголосила про своє розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим, поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, Асмус зізналася, що через репетиції в театрі зовсім зірвала голос. Вона звернулася до своїх підписників з проханням порадити їй, як швидше відновитися. Очевидно, що актриса в розпачі.
"Молю!!!! Допоможіть!!!! Голосу немає взагалі!! Боляче навіть шепотіти. Пекельно зірвала на щоденних репетиціях в театрі. А завтра важлива зйомка, де немає можливості переозвучити. Поради лайфхаки, особисті історії, коментарі в стилі "а попа хде?", ну або просто лайки-вітаються", - написала зірка.
Вона також поділилася новою фотографією. На ній Асмус позує в спортивних штанях і футболці. Вона стоїть спиною до камери, піднявши руки вгору і піднявшися на носочки спортивних кросівок. При цьому зірка повернулася в півоберта і дивиться в камеру.
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Шанувальники актриси тут же почали коментувати її пост.
"А пОпа хде? Куди поділася пОпа?", "Поправляйтеся я теж прихворіла, але все одно працювати треба", "і попа на місці", "після Гаріка пішло життя) невже так фільм текст людини змінює", "Моя красуня", «Гарний вид ззаду, дерева, пейзаж", - пишуть люди.
Нагадавши, дружина Павла Волі уколола Асмус, розкривши подробиці розлучення з Гаріком Харламовим: "завидний наречений".
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