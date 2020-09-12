Російський виконавець Філіп Кіркоров здивував безсоромною витівкою на шоу «Вечірній Ургант»
Як передає Politeka.net, Кіркоров разом з блогером Давою стали гостями на вечірньому шоу. У мережі з'явилося безліч фото з ефіру, але сам поп-король вирішив поділитися особливим для нього кадром у себе в Instagram. Безсоромний Кіркоров опублікував фото, на якому він, Дава, Ургант і Олександр Гудков міряються ковбасою. Судячи з фото, співак вибрав собі найбільшу.
"Ви вже поснідали?! Тоді ми йдемо до вас! Новий склад групи ABBA. Обожнюю сосиски і це правда! Вчора був ну дуже смачний ефір... хто проспав-тому приємного перегляду з апетитом!",- підписав знімок Кіркоров.
Варто відзначити, що фото викликало бурхливу реакцію серед підписників артиста. За 20 хвилин пост оцінили понад 5 тисяч разів. У коментарях йому залишили масу кумедних відгуків.
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"У кого яка ковбаса-це круто", "приголомшливий був ефір. Ванюшка єдиний, хто може відкрито натякати на фількіну орієнтацію. Ржу завжди", "дуже смішно було", "нереальний красень", "найбільшу сосиску собі вибрав!", "Ось це так, яка велика ковбаса у вас", "дуже крутий випуск! Ви найкращий!» ,- пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Кіркоров побешкетував на камеру з Артуром Пирожковим і ошелешив заявою: "у тебе так класно це виходить...".
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