Співак Філіп Кіркоров порівняв любовні стосунки Ольги Бузової зі своїми з Аллою Пугачовою

Як передає Politeka.net, Виконавець поділився своїми спостереженнями з телеведучим Іваном Ургантом під час шоу «Вечірній Ургант».



Нагадаємо, на даний момент Ольга Бузова перебуває у відносинах з репером Давидом Манукяном і багато даний союз вважають розрахунковим.

З такою думкою кардинально незгодний Філіп Бедросович. За його словами, у пари один до одного щирі почуття.



"Там правда любов! Я це бачив", - заявив співак.

Також Кіркоров зазначив, що такі відносини були і у них з Аллою Пугачовою.

"Вони мені нагадали мої минулі відносини з ... великою. Взагалі, коли ти знаходишся у відносинах з відомою людиною, яка в якійсь мірі перевершує тебе за популярністю і багато чому іншому, ти хочеш довести їй і іншим, що ти гідний цієї людини",- зазначив співак.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Кіркоров розповів, що він відчуває до Примадонні «почуття любові і вдячності», а також завжди готовий допомогти їй у біді, проте будинками з нею не дружить.

Відповідаючи на питання про те, що зараз відбувається в його особистому житті, співак заявив про «секс без зобов'язань», нагадавши, що не пов'язаний узами шлюбу.

Нагадаємо, що Кіркоров побешкетував на камеру з Артуром Пирожковим і ошелешив заявою: "у тебе так класно це виходить...".

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