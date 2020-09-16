Курс валют в Україні 16 вересня здивує черговим подорожчанням долара і євро

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо зі свіжих даних НБУ, опублікованих на офіційному сайті.

Днями долар піднявся вище 28 гривень, пробивши психологічну позначку. Зараз же "зелені" продовжують потроху дорожчати. У середу, 16 вересня, 1 долар можна буде купити за 28,05 гривень.

Євро подорожчає більш істотно. У середу за 1 євро потрібно буде заплатити 33,34 гривні, в той час як днем раніше його продавали за 33,24 гривні.

Варто відзначити, що це ще не стеля. Експерти прогнозують, що знецінення української валюти продовжиться і далі. Якщо українці побачать, що гривня стрімко знецінюється, вони будуть притримувати долари, що призведе до ще більшого падіння курсу.

Раніше ми писали, що валютний ринок в Україні налаштований на плавну і спокійну девальвацію гривні. Таку думку висловив аналітик Василь Невмержицький. Після того, як Мінфін анонсував затвердження держбюджету на 2021 рік, у експертів з'явилися сумніви з приводу економічної стабільності в Україні. Як пояснив Невмержицький, на даний момент незрозуміло, за рахунок чого буде наповнюватися бюджет і які податкові та бюджетні реформи під нього будуть прийматися.

Нагадаємо, що новий бюджет зачепив зарплати, соцвиплати і курс валют, українців попередили: "гроші для...".

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