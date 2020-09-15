Кароліна без макіяжу зовсім інша

Відома українська співачка Ані Лорак в домашньому образі в машині показала себе без макіяжу

Щоб уникати гнівних коментарів і не потрапляти під хвилі критики, Кароліна показує себе без макіяжу і фотошопу виключно в розділі Сторі в Instagram, де прихований доступ до коментування. При цьому в основному профілі артистка публікує лише постановочні кадри, на яких позує в модних сценічних нарядах і з різними зачісками.

На невеликому ролику в сторі Кароліна блиснула втомленим виглядом. Під сонцезахисними окулярами артистка сховала очі, а губи були без макіяжу. Сама Кароліна була одягнена в чорний спортивний костюм, поверх якого надіта світло-сіра жилетка.

Відзначимо, що на фото чітко видно, як виглядає шкіра знаменитості і її обличчя після філерів. Без фотошопу Кароліна здається дещо повніше і старше, ніж на знімках після обробки.

Раніше Ані Лорак приміряла нову сукню і похвалилася цим перед фанатами.

"💃 🏼Маленьке чорне плаття завжди має бути в гардеробі на всі випадки ! ✨Як настрій? 🍁Ви любите осінь?"–- написала зірка.

На знімку знаменитість в чорній обтягуючій шкіряній сукні, яка щільно обтягнула чуттєві вигини апетитного тіла Кароліни, вигідно підкресливши її високі груди і спокусливі стегна.

Фанати захоплено сприйняли новий образ співачки, поставивши за 40 хвилин більше 25 тисяч лайків і викупавши Кароліну в компліментах і захопленнях.

"Красива Кароліна 😙 🔥 🔥плаття" шкіряне?? Чудово виглядаєте😊 як завжди прекрасна!Щастя Вам!Сукня 🔝ви чудова❤️ настрій 🔝, і Вам бажаю найкращого настрою ❤ ️ красуня😍❤️😘 Вам так йде ця сукня Кароліночка❤️😘 💋.

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