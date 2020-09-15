Відома російська модель Анастасія Квітко показала свої вражаючі форми в обтягуючій сукні

Інста-діва, яка прославилася як "російська Кардашьян" поділилася новим знімком в спокусливому образі на своїй сторінці в соцмережі. Про це пише Politeka.net.

На фото Квітко позує біля стіни в розкішній бежевій сукні. Облягаючий наряд з відкритими плечима підкреслює кожен сантиметр тіла красуні, роблячи особливий акцент на її пишних грудях і стегнах. Образ моделі доповнило укладання з легкими локонами і макіяж в нюдових тонах.

Шанувальники Квітко не змогли пройти повз такого знімка і тут же почали засипати красуню компліментами.

Раніше ми писали, що модель повеселила літніми і теплими кадрами з відпочинку. Дівчина є представником енергетичного напою, який періодично показує в Instagram. При цьому в таких роликах Анастасія найчастіше миготить в нових образах, які не показує на постановочних кадрах.

У відео видно, як світловолоса красуня ходить по вулицях в акуратному і навіть скромному платті з квітчастим принтом на тонких лямках.

"Кожен день щось нове, це хороше життєве кредо, як ви, хлопці, думаєте?"- пише Анастасія.

Нагадаємо, російська Кардашьян обтягнула білосніжні "пагорби" тонким боді: "дівчина, легше...".

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