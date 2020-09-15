Известная российская модель Анастасия Квитко показала свои впечатляющие формы в обтягивающем платье

Инста-дива, прославившаяся как «русская Кардашьян» поделилась новым снимком в соблазнительном образе на своей странице в соцсети. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Квитко позирует у стены в роскошном бежевом платье. Облегающий наряд с открытыми плечами подчеркивает каждый сантиметр тела красотки, делая особый акцент на ее пышной груди и бедрах. Образ модели дополнила укладка с легкими локонами и макияж в нюдовых тонах.

Поклонники Квитко не смогли пройти мимо такого снимка и тут же принялись засыпать красотку комплиментами.

Ранее мы писали, что модель повеселила летними и теплыми кадрами из отдыха. Девушка является представителем энергетического напитка, который периодически показывает в Инстаграм. При этом в таких роликах Анастасия чаще всего мелькает в новых образах, которые не показывает на постановочных кадрах.

В видео видно, как светловолосая красотка расхаживает по улицам в аккуратном и даже скромном платье с цветастым принтом на тонких лямках.

«Каждый день что-то новое, это хорошее жизненное кредо, как вы, ребята, думаете?» - пишет Анастасия.

Напомним, русская Кардашьян обтянула белоснежные "холмы" тонким боди: "Девушка, полегче...".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян показала свои цветущие "бутоны" в летнем платье: "Малышка преобразилась".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян не удержала свои "шары" в черной атласной ткани: "Снова грешит".