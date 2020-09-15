Популярний російський шоумен і стриптизер Тарзан показав своє головне достоїнство у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Тарзан зробив репост фото, на якому він і ще один спортсмен позують перед камерами в білих майках. Тарзан сидить на лаві і показує свої біцепси. Він повністю напружився, що дає можливість розгледіти його неймовірну фігуру, яка багато років тому привернула до маловідомого стриптизера увагу самої Наташі Корольової.

Варто відзначити, що 50-річний Тарзан виглядає відмінно. Видно, що він приділяє багато часу спорту.

"Подивимося у кого тут банки 💪 більше?!...Олег тренує Серьогу", - підписав фото актор Роман Курцин, який і опублікував знімок.

За 50 хвилин пост Тарзана зібрав майже тисячу лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Відповідь очевидна)) я люблю побільше, прямо як у вас», «є ще порох в порохівницях», «Сергій Віталійович, що Ви зі мною робите! ❤️ З такими фото🔥", " дуже хороший пік біцепсів Сірий у тебе) завжди хотів побачити тебе в подвійному біцепсі», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що зараз навколо сім'ї Тарзана і Наташі Корольової відбувається гучний скандал. Глушко нібито зраджував співачці з молодою актрисою, яка навіть може бути від нього вагітна.

Нагадаємо, що брудне листування Тарзана з "вагітною коханкою" спливло в мережі: "Не брейся... там".

Як повідомляла Politeka, "вагітна коханка" Тарзана розповіла, як познайомилася з чоловіком Корольової: "вирішила, якщо йти, то...".

Також Politeka писала, що "коханка" Тарзана, яка боїться за своє життя, похвалилася вагітним животиком: "бідна Наташа Корольова".