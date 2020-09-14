З'явилися нові подробиці скандалу з чоловіком Наташі Корольової, шоуменом Тарзаном і його "коханкою"

Як повідомляє Politeka.net, в мережі з'явилися записи розмов, які можуть підтвердити зраду з боку Сергія Глушка (справжнє ім'я артиста). Відеозапис листування з дівчиною наводить видання "СтарХит".

Судячи з запису з екрану смартфона, в серпні Тарзан активно листувався зі співрозмовницею і неодноразово пропонував їй зустрітися. Більш того, звернувся до дівчини з проханням інтимного характеру: "Не брийся... там". Розмова супроводжується смайлами у вигляді сердечок і поцілунків. Крім того, в ролику звучить голос з аудіоповідомлення, дуже схожий на Сергія Глушка.

Раніше прес-служба Наташі Корольової зробила офіційну заяву, згідно з якою 19 серпня до них в будинок незаконно проникли і зібрали особисту інформацію "з метою подальшого шантажу і поширення в ЗМІ". Співачка разом з чоловіком вже звернулися в правоохоронні органи. Тарзан в соціальній мережі додав, що"зазначеними діями їм з Наташею заподіяно істотну шкоду, в тому числі, моральну".

До цього в ЗМІ з'явилася інформація, ніби Тарзан привів додому коханку у відсутності Наташі Корольової. Як повідомив адвокат Вадим Лялін, до нього за допомогою звернулася 23-річна дівчина і зізналася, що "вагітна від Сергія Глушка". Повідомляли також, що Наташа Корольова заявила про зникнення ювелірних виробів на загальну суму 5,2 мільйона рублів.

Нагадаємо, що Королева приголомшила кадрами після скандалу з вагітною коханкою Тарзана: «до молитви закликає».