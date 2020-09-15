"Вагітна коханка" російського стриптизера Тарзана 23-річна актриса Анастасія Ш. розповіла історію знайомства з чоловіком Наташі Корольової

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал НеМалахов.

"Мене кудись несе, А куди я і сама толком не розумію!!! Ніколи не була на чоловічому стриптизі, і не на чоловічому теж, в принципі, ніколи не була ні на одному стриптизі. А тут вирішила, якщо йти, то відразу вже на Тарзан Шоу!!!))) Дивні емоції, до фінального номера, поки мене не витягнув секс символ моєї усвідомленої юності @tarzan_official на сцену, я не розуміла, як реагувати на побачене )) потім все відразу ж встало на свої місця.

Знаєте, як здорово, коли кожен номер - це маленька театралізована вистава))) це дуже круто))) Дякую за емоції)))", – написала вона.

Шанувальники жваво відреагували на цей емоційний пост.

"Ого! Я думала він сам вже не виступає. За часів моєї юності частенько випадково потрапляла на його виступи )) він в прекрасній формі ) Тарзан на тебе явно запав можливо ви задоволені результатом заходу", – пишуть вони.

Politeka писала, що 23-річна актриса Анастасія Ш. пролила світло на свої стосунки з чоловіком співачки Наташі Корольової стриптизером Тарзаном

Дівчина, яку в мережі вже встигли охрестити "коханкою" Тарзана, виставила напоказ вагітний животик. Вона відкрито оголосила, що в минулому мала інтимний зв'язок з відомим стриптизером.

"Я дійсно перебувала протягом деякого часу в інтимних стосунках з Сергієм", - заявила актриса, а також додала, що останнім часом їй надходить багато загроз. За словами адвоката дівчини Вадима Ляліна, їй доводиться через це приховувати своє місце розташування.

Раніше повідомлялося, що відомий російський танцівник Сергій Глушко, який є чоловіком співачки Наташі Корольової, потрапив у грандіозний скандал через вагітну коханку.

"Обікрала" Наташу Королеву на 5,2 мільйона рублів виявилася вагітна від Тарзана. Нещодавно співачка звинуватила 23-річну Анастасію ш.у крадіжці 5 млн з її квартири. За словами співачки, вона виявила пропажу ювелірних прикрас на 5 тисяч рублів і 3к Євро, коли повернулася з відпочинку", - йдеться в повідомленні.

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