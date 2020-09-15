Популярный российский шоумен и стриптизер Тарзан показал свое главное достоинство во всей красе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Тарзан сделал репост фото, на котором он и еще один спортсмен позируют перед камерами в белых майках. Тарзан сидит на скамье и показывает свои бицепсы. Он полностью напрягся, что дает возможность рассмотреть его невероятную фигуру, которая много лет назад привлекла к малоизвестному стриптизеру внимание самой Наташи Королевой.

Стоит отметить, что 50-летний Тарзан выглядит отлично. Видно, что он уделяет много времени спорту.

«Посмотрим у кого тут банки 💪🏻больше ?!...Олег тренирует Серёгу», - подписал фото актер Роман Курцын, который и опубликовал снимок.

За 50 минут пост Тарзана собрал почти тысячу лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Ответ очевиден)) я люблю побольше, прямо как у вас», «Есть еще порох в пороховницах», «Сергей Витальевич, что вы со мной делаете! ❤️ С такими фото🔥», «Очень хороший пик бицепсов Серый у тебя) всегда хотел увидеть тебя в двойном бицепсе», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сейчас вокруг семьи Тарзана и Наташи Королевой происходит громкий скандал. Глушко якобы изменял певице с молодой актрисой, которая даже может быть от него беременна.

Напомним, что грязная переписка Тарзана с "беременной любовницей" всплыла в сети: "Не брейся... там".

Как сообщала Politeka, "беременная любовница" Тарзана рассказала, как познакомилась с мужем Королевой: "Решила, если идти, то...".

Также Politeka писала, что опасающаяся за свою жизнь "любовница" Тарзана похвасталась беременным животиком: "Бедная Наташа Королева".