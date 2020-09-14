Стало известно, как карантин и пандемия китайского вируса ударили по рынку труда и услуг в Украине

Об этом пишет Finance.ua.

Как утверждают эксперты, рынок бытовых услуг увеличился, а осенью спрос на новые вакансии станет более востребованным.

Главными услугами осени станут - утепление окон, стен и балконов, установка бойлеров для подогрева воды. Если введут жесткий карантин, то заработать на этом смогут доставщики продуктов и товаров.

Популярными станут вакансии няней, репетиторов или гувернанток, если детей вновь отправят на удаленное обучение.

Расценки высоки и зависят они, в первую очередь, от возраста ребенка, которму эту няню подыскивают. Для младенцев – суточная вахта 15 дней обойдется молодым родителям в 15 тысыяч. Для детей до двух лет месяц работы няни с опытом, которая может предоставить рекомендации от прошлых работодателей, оценивается в 25-26 тыс. грн, или 120-130 грн/час.

Гувернантка, владеющая английским языком, которая также будет отводить-приводить ребенка в школу и из школы, следить, чтобы он был сыт и сделал уроки, плюс два часа занятия английским, может получать по 45 тысяч в месяц.

На данный момент один час репетитора в среднем обойдется родителям в $10, но расценки повысятся накануне экзаменов.

Ранее мы рассказывали о новом повышении зарплат. По словам главы Минобразования, уже с 1 января 2021 года планируют повысить зарплаты тем учителям, оплата труда которых осуществляется по Единой тарифной сетке.

То есть, в течение года их зарплаты должны вырасти в среднем на 30%.

Ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года, как обещает Сергей Шкарлет, составит 6461 грн, а на 1 июля – уже около 7000 гривен.

Что касается расчетной зарплаты учителей, то с 1 января она вырастет до 12 тысяч, а с 1 июля 2021 года - до 14 тысяч.

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