Модель Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", обтягнулася латексом яскравого кольору

Модель знову підкорила шанувальників стильним фото. Дівчина володіє неймовірною фігурою-пишні стегна і великий бюст не залишають байдужими нікого. Так як дівчина є представником модного бренду одягу, вона знає, як вигідно підкреслити достоїнства і привернути до себе ще більше уваги.

Латексний боді яскраво-оранжевого кольору і світло-сині джинси з високою посадкою підкреслили досить вдало всі вигини дівчини, саме тому фанати написали безліч коментарів на адресу Квітко. Дівчина не реагує на критику, тому відповідає тільки на позитивні слова на свою адресу. Вип'ятивши бюст вперед і нахилившись до об'єктиву, Анастасія вдало зіграла на контрастах:

"Просто така милашка😍 😍 😍 😍",» так мило, "" чекаю тебе😊 🤗", " здрастуй! у вас є хлопець", "підсумуйте верхні менше", "розкішна бомба ""продовжуйте в тому ж дусі", "Brazaletes la mano fe Precioso igual que el reloj que usa",» 💕 💕 ненаситна Краса«,» приголомшлива фізика«,» гламурний вигляд«,» палаючий атракціон ідеальний квадрат«,» підтримую Вашу помаранчеву красу«,»люблю вас".

Ми також писали, що модель не соромиться показувати себе, дивувати образами в білизні і любить публікувати кадри, відзняті раніше для журналів. Оскільки Анастасія є амбассадором трендової білизни відомого бренду, вона не показує себе в одній і тій же одязі. Дівчині подобається різноманітність, тому її вбрання не схожі один на одного.

Втім, якщо верхній одяг Квітко різноманітна, то нижня білизна завжди дуже відкрите і відверте. Цього разу модель блиснула пишними бердами і оголеними сідницями в білому боді з глибоким декольте і високою посадкою. Дівчина вигідно підкреслила всі найважливіші місця:

"Чарівно просто💕 💕", «будь-яка жінка може працювати над грудьми або сідницями», «твої персики зводять з розуму .... 👅 👅 👅 ", "VC e belíssoma😍 😍 😍 😍», «приголомшливо, але дівчинка, легше👍 👏».

Нагадавши, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

Також Politeka писала, що Російська Кардашьян задала "жару" в тісному вбранні, гарячі кадри: "сама досконалість»