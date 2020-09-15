Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна зворушили милим спільним знімком зі своєю племінницею

Зворушливе фото дітей з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку Ліза і Гаррі Галкін позують поруч зі своєю племінницею – донькою Христини Орбакайте Клавдією Земцовою, яка при цьому старша за них на два роки. Всі троє стоять на вулиці. При цьому Клавдія обіймає своїх дядька і тітку і міцно притискає їх до себе. Всі троє при цьому щасливо посміхаються.

Шанувальники їх зіркових батьків активно коментують фото.

"Ох вже ці дядьки-тітки!", "Дуже приємно дивитися на дружних, красивих діток", "на обличчях така щира радість! Супер фото!", "Племяшка з тіткою і дядьком", "родинні обійми", "хороші дітлахи!", "Дітки-три цукерки", "Душевно, комок до горла підступає. Як букетик квітів від щирого серця", "Клава яка велика!", "Так приємно на цих улюблених дітей дивитися!", "Дуже милі хлопці", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що фото шестирічної Лізи Галкіної викликали справжній фурор в "Instagram". У соціальній мережі з'явилося фото маленької красуні в машині, на ньому дівчинка відображена в білій блузці з мереживами і оборками на рукавах. Її волосся заплетене в дві тугі кіски і перев'язане яскраво-жовтими гумками. Маленька Галкіна сіла в крісло і пристебнулася ременем, але це не завадило їй порадувати шанувальників життєрадісною посмішкою.

Нагадавши, дочка Галкіна і Пугачової захопила видом в шкільному вбранні, рідкісний кадр: "Подорослішала Лізонька".

Як повідомляла Politeka, руду Аллу Пугачову з бантом на голові розпекли за безглуздий вигляд: "Чи то Суок, чи то Мальвіна".

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