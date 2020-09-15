Учасниця телешоу "Танці з зірками" Дар'я Петрожицька вилікувалася від китайського вірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки серіалу "Папік".

Актриса повідомила, що до тих пір, поки не захворіла, не вірила в існування цієї зарази.

"Тест негативний🤍 я здорова!!! Я не вірила в #covid_19, але весь весняний карантин строго просиділа вдома (крім ефіру в @goloskrainy_official ) А він є..дуже схожий на важкий грип, але ще важче..у мене було так, але у всіх він проходить по-різному ☺ ️ # бережітесебя !!!це важливо! Спасибі велике за підтримку і побажання здоров'я!🤍Я бажаю вам його взаємно! А тепер повертаюся в життя і роботу 🤍уууиииуууу🤍 🤍 🤍", – написала Дарина.

Фанати захоплено сприйняли цю новину, поставивши під цим повідомленням близько 40 тисяч лайків і безліч коментарів.

"Ураааааа❤ ️ ❤️❤ ️ ❤ ️ значить чекаємо тебе в неділю на паркеті!!!!🔥 🔥 Клас! Яка сяюча, Сонячна! Ти найкраща, Дашенька! Будь здорова і щаслива! ❤️☺️", – написали вони.

Politeka писала, що українська актриса і учасниця шоу «Танці з зірками» Дарина Петрожицька підтвердила страшний діагноз і розповіла про симптоми.

Так, у актриси підтвердився Китайський вірус. За її словами, все почалося з підвищеної температури і ломоти у всьому тілі. Після цього підключилися і інші, характерні цієї хвороби симптоми.

"Спочатку це висока температура і викручування всього тіла, потім тіло виламується так, що ти не можеш встати, потім різко починається кашель, сохне все в роті і в носі і абсолютно пропадають запахи. Виявляється цей світ без запахів дуже нудний, а їжа схожа на пластилін. ..і все це супроводжується слабкістю", - зазначила вона.

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