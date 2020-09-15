Участница телешоу "Танці з зірками" Дарья Петрожицкая вылечилась от китайского вируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды сериала "Папик".

Актриса сообщила, что до тех пор, пока не заболела, не верила в существование этой заразы.

"Тест отрицательный🤍 я здорова!!! Я не верила в #covid_19 ,но весь весенний карантин строго просидела дома(кроме эфира в @goloskrainy_official ) А он есть..очень похож на тяжелый грипп ,но ещё тяжелей..у меня было так,но у всех он проходит по-разному 🤷‍♀️ #берегитесебя !!!это важно! Спасибо большое за поддержку и пожелания здоровья!🤍Я желаю вам его взаимно! А теперь возвращаюсь в жизнь и работу 🤍уууиииуууу🤍🤍🤍", – написала Дарья.

Фанаты восторженно восприняли это новость, поставив под этим сообщением около 40 тысяч лайков и множество комментариев.

"Ураааааа❤️❤️❤️❤️ Значит ждём тебя в воскресенье на паркете!!!!🔥🔥 Класс! Какая сияющая, солнечная! Ты лучшая, Дашенька! Будь здорова и счастлива! ❤️☺️", – написали они.

Politeka писала, что украинская актриса и участница шоу «Танці з зірками» Дарья Петрожицкая подтвердила страшный диагноз и рассказала о симптомах.

Так, у актрисы подтвердился китайский вирус. По ее словам, все началось с повышенной температуры и ломоты во всем теле. После этого подключились и другие, характерные этой болезни симптомы.

"Сначала это высокая температура и выкручивание всего тела, потом тело выламывается так, что ты не можешь встать, потом резко начинается кашель, сохнет все во рту и в носу и абсолютно пропадают запахи. Оказывается этот мир без запахов очень скучный, а еда похожа на пластилин. ..и все это сопровождается слабостью", - отметила она.

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