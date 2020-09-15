Українська модель і володарка титулу "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь підняла настрій своєю красою

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала Домашнє фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Леоніла Гузь зробила селфі, на якому відобразила своє обличчя крупним планом.

Вільну руку красуня запустила в свої розпущене волосся, а її томний погляд, здається, може приворожити навіть через фотографію. З одягу на знаменитості можна помітити тільки білу толстовку.

У коментарях користувачі соціальної мережі захопилися прекрасною зовнішністю моделі і засипали її приємними відгуками:

"Обожнюю тебе, лялечка"; "Сліпиш🤯"; "Жіноча магія🚀"; "Люблю твій колір волосся"; "Так прекрасна".

Раніше Леоніла Гузь показала, як підкорює найвищу точку України і сфотографувалася на вершині гори Говерла в Карпатах. Дівчина вибралася в похід, надівши практичну чорну вітровку і тонкі обтягуючі штани. На Говерлі модель підняла руки і склала долоні у вигляді серця, для цього вона навіть привстала на ципочки. На окрему увагу заслуговують захоплюючі види на задньому плані.

"Говерла. Найвища точка України!",- підписала Леоніла Гузь своє фото і похвалилася досягненням.

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