Украинская модель и обладательница титула «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь подняла настроение своей красотой
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала домашнее фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Леонила Гузь сделала селфи, на котором запечатлела свое лицо крупным планом.
Свободную руку красотка запустила в свои распущенные волосы, а ее томный взгляд, кажется, может приворожить даже через фотографию. Из одежды на знаменитости можно заметить только белую толстовку.
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В комментариях пользователи социальной сети восхитились прекрасной внешностью модели и засыпали ее приятными отзывами:
"Обожаю тебя, куколка"; "Слепишь 🤯"; "Женская магия 🚀"; "Люблю твой цвет волос"; "Так прекрасна".
Ранее Леонила Гузь показала, как покоряет самую высокую точку Украины и сфотографировалась на вершине горы Говерла в Карпатах. Девушка выбралась в поход, надев практичную черную ветровку и тонкие обтягивающие штаны. На Говерле модель подняла руки и сложила ладони в виде сердца, для этого она даже привстала на ципочки. Отдельного внимания заслуживают захватывающие виды на заднем плане.
«Говерла. Самая высокая точка Украины!», - подписала Леонила Гузь свое фото и похвасталась достижением.
Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».
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