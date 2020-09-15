Курс долара в Україні продовжує зростати в той час, як гривня летить вниз. У НБУ пояснили, з чим це пов'язано

Як розповів голова Ради Національного банку України Богдан Данилішин на своїй сторінці у Фейсбук, девальваційні очікування призвели до того, що в останні тижні курс долара на міжбанківському ринку злетів до 28 гривень.

Данилішин зазначив, що наприкінці літа клієнти українських банків різко збільшили попит на безготівкову іноземну валюту, насамперед на умовах "форвард". За словами експерта, це говорить про зростання девальваційних очікувань, особливо на тлі невизначеності у зв'язку з пандемією китайського вірусу в світі і можливості нових обмежень економічної активності в Україні.

Втім, голова Ради НБУ зазначає, що падіння гривні може мати і позитивні ефекти. Так, завдяки ослабленню курсу національно валюти може зрости обсяг надходжень до державного бюджету митних зборів в іноземній валюті, сума яких перераховується за офіційним курсом НБУ. Також експерт зазначив, що при плаваючому курсі гривні її ослаблення може благотворно впливати на збалансованість макроекономічних показників.

"Національний банк в даний момент утримується від проведення інтервенцій з продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, однак веде активний моніторинг стану міжбанківського ринку і в разі необхідності забезпечить достатню пропозицію іноземної валюти для збалансування попиту і пропозиції на ринку", - підсумував Данилішин.

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