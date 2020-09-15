Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова розповіла про відпочинок в Одесі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Нагадаємо, що дівчина стала популярна відразу після шоу. А скандальний фінал лише додав їй популярності і популярності. Даша розлучилася з Максом Михайлюком відразу після шоу, дізнавшись про те, що у молодої людини був інтимний зв'язок з однією з учасниць ще під час зйомок ефіру.

"Заклади Одеси і наш готель 👇 🏽 хочу почати з того, що ціни в Одесі в багатьох місцях, закладах, готелях вище середніх. І, як говориться в гучному інстаграмном Меме: «до Туреччини полетіли всі, у кого не вистачило грошей на Одесу». 😂 Це, дійсно, так. Я розповім, де була я. і відразу дуже прошу вас поділитися бюджетними, але при цьому хорошими закладами в Одесі", – розповіла дівчина, перерахувавши ті заклади, які їй в Одесі сподобалися.

Шанувальники за 8 хвилин встигли поставити своїй улюблениці більше п'яти тисяч лайків, а також похвалити дівчину в коментарях.

"Розумничка❤️❤️❤️дуже цікавий і інформативний пост 😍 Вауууу😻 Красоточка ☺ ️ Класс клас ❤ ️ і цікаво", – пишуть вони.

Politeka писала, що колишня учасниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова вирушила на прогулянку на яхті. На фотографії Даша позує на яхті, на ній – роздільний відвертий купальник, модель стоїть на одній нозі, руками дівчина схопилася за корабельний місток.

Ульянова з "Холостяка" задерла халатик, блиснувши найсолодшими місцями: "яка Грація».

Поза вражає: Даша з "Холостяка" козирнула молодим тілом в міні-бікіні на відпочинку в Одесі.

Даша з " Холостяка» спантеличила кругленьким животиком і зізналася: "казка стала реальністю».