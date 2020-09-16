Шкіряні наряди є одними з останніх трендів осіннього сезону цього року

Втім, знаменитості носили пікантні вбрання, аксесуари і приміряли зухвалі образи завжди. Шкіряні спідниці, міні шорти, косухи і навіть кюлоти – все це вдало доповнювало стиль знаменитостей. При цьому більшість з них, як правило, в реальному житті носять зовсім інші речі.

Представляємо вашій увазі топ добірку фото знаменитостей, які вразили образами в шкіряних нарядах. Образ поп-діви, рок-бунтарки, байкерші і просто спокусливий стильний " лук» не залишать нікого байдужими:

Ані Лорак зовсім недавно змогла вразити схудлою фігурою фанатів в неймовірному шкіряній сукні, щільно обтягнувшем її фігуру. Співачка після відпустки не тільки виглядає свіжою і стрункою, але ще і дуже доглянуто. Якщо раніше зірку критикували за уколи краси, то тепер захоплюються її фігурою. Кароліна також в звичайному житті, варто відзначити, вважає за краще шкіряні куртки і косухи. Підкреслюючи стильні вбрання, вона завжди отримує сотні образів.

Настя Каменських більше любить спортивний стиль. Однак, останнім часом на сторінці співачки з'являються фото в ніжних сукнях, міні-спідницях і коротких міні-шортах. Останні, як правило, зроблені зі шкіри. Також Настя нещодавно з'явилася в квітчастій блузі і шкіряних брюках під час одного із заходів.

Тіна Кароль за останні два роки підкорила фанатів зміною іміджу. Тепер майже кожен день на фан-сторінках з'являються фото співачки в найстильніших сукнях від модних дизайнерів. Втім, на сцені Тіна вже встигла відзначитися в шкіряних тісних сукнях, вразити фігурою в шкіряному костюмі на зйомках для популярного журналу і здивувати сукнями в ефірі «Танців з зірками».

Віра Брежнєва любить підкреслювати стрункі ноги шкіряними брюками, блищати в міні-сукнях і доповнювати вбрання укороченими косухами. На публіці Віра нерідко з'являється саме в бюрках з високою посадкою.

Даша Астаф'єва під час фотосесій приміряє найрізноманітніші вбрання. Нерідко співачка позує без одягу, але образи в яких миготять шкіряні ліфи або міні-спідниці як і раніше залишаються найбільш інтригуючими для фанатів.

Анна Корсун ж затята любителька еко-шкіри, а також латексних костюмів. Лямки, підтяжки, куртки та спідниці – все це перетворює дівчину в готичну Діву, а її деталі костюмів виглядають дуже насичено.

Анна Седокова любить провокативні наряди, тому не соромиться показувати своє тіло в шкіряних ліфах, відвертих сукнях з глибокими декольте і навіть на публіці з'являється в нарядах, ледь прикривають зайве. Співачка при цьому не переходить межу дозволеного і намагається доповнювати образ чимось нейтральним і менш зухвалим.

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