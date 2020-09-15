Осінь продовжить радувати українців теплою і сонячною погодою з температурою до +30 градусів

Про те, чого чекати від погоди в найближчі дні, розповіла в новому прогнозі на своїй сторінці в Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що 15 вересня Київську, Чернігівську та Сумську області зачепила фронтальна хмарність. Синоптик повідомила, що переживати з цього приводу не варто, так як вона швидко пройде і в Україну повернеться сонячна погода.

16 вересня стовпчики термометрів покажуть в середньому від + 25 до + 30 градусів. На північному сході буде трохи прохолодніше, ніж в інших регіонах. У Сумській, Харківській, Луганській областях вдень очікується до +20...+24 градусів.

Синоптик також розповіла, що вже 17 вересня в Україну із Західної Європи увірветься атмосферний фронт, через який погода зміниться. Він принесе з собою дощі, які пройдуть в західних, північних і центральних областях. При цьому на південному сході збережеться суха погода.

Діденко також попередила, що в тилу фронту температура почне знижуватися 17 вересня в західних областях, а 18-19 вересня – вже по всій країні. Так, стовпчики термометрів опустяться до + 12 ... +17 градусів і тільки на півдні буде на кілька градусів тепліше.

За прогнозом синоптика 16 вересня в Києві буде тепло і сухо. Температура складе до + 28 градусів.

"Четвер буде спекотним, може врізати до +30 градусів, але в другій половині дня пройде дощовий фронт і вже в п'ятницю в Києві істотно похолодає", - додала Діденко.

Нагадавши, погода знову задасть спеку українцям, синоптики попередили про небезпеку.

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