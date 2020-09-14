Погода в Украине 14 сентября испытает на прочность граждан с новой силой, забыв о недавнем похолодании

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Так, западную Украину ждут солнце и небольшая облачность. Однако это не помешает воздуху прогреться до 23-27 градусов тепла днем. А вот ночью похолодает до 9-14 со знаком «плюс».

Похожая ситуация будет и на севере страны. Здесь солнце и облака будут сочетаться с комфортными 22-26 градусами тепла днем, а вот ночью похолодает до 10-14 по Цельсию.

Украинцев в центральных регионах сегодня осень порадует 26-28 градусов выше нуля, а вот ночью ожидается резкое похолодание до 12-15 по Цельсию. Дождей не предвидится.

Еще теплее будет на юге страны, где столбик термометра прогреется до 26-30 жары, а вот ночью показатель опустится до 14-18 градусов.

Жителей восточных регионов сегодня ждет 25-27 выше нуля днем и около 8-12 тепла ночью.

Киев и пригород осень побалует комфортными 24-26 градусов, которые ночью сменят прохладные 11-13 тепла.

Согласно утверждениям синоптиков, начало недели будет жарким, однако под конец ожидается похолодание. Возможны даже заморозки на выходных, поскольку Украину накроет циклон.

Напомним, что погода сменит акценты, от дождей не останется и следа: к чему готовиться.

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