Колишній ангел бренду Victoria's Secret, знаменита модель Келлі Гейл здивувала оголеним виглядом в ліжку

Як передає Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в "Instagram" фото, на якому постала зовсім без одягу. Келлі розташувалася на колінах на самому краю ліжка з одним лише рушником, намотаним на голові. Судячи з усього, дівчина тільки вийшла з душу і вирішила не одягатися, а відразу взялася за їжу - на простирадлах можна помітити тацю з їжею і склянку.

Модель сфотографувалася в напівтемряві, який надав кадру ще більшої пікантності. Вона сіла напівбоком до камери, сховавши груди за рукою. Зате завдяки вдалому ракурсу можна помилуватися сідницями знаменитості, які відображені у всій красі.

Користувачів соціальної мережі вразила смілива поза Келлі Гейл, про що вони повідомили в коментарях:

"Ти забула надіти нижню білизну"; "будь-які коментарі були б марні..."; "Що за ангел"; "ти найкрасивіша жінка в світі"; "вечеря подана"; "Абсолютно приголомшлива"; "Персик на десерт?".

Раніше Келлі Гейл показала в сторіз, як тренує своє розкішне тіло. Модель зняла себе в дзеркало, лежачи на тлі спортивних снарядів. У такій позі вона продемонструвала ідеальну фігуру і пишний бюст.

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